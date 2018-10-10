أردوغان يدعو إفريقيا لتحرك جديد مع تركيا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدول الإفريقية إلى استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية المشتركة مع تركيا.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس أردوغان، اليوم الأربعاء، خلال "منتدى العمل والاقتصاد التركي الإفريقي" في مدينة إسطنبول.

© REUTERS / BERNADETT SZABO وصفه بـ"الديكتاتور"... نتنياهو يهاجم أردوغان

وأكّد أردوغان أن تركيا تولي أهمية كبيرة للتعاون مع القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي حافظ دائما على موقفه الداعم للديمقراطية والقانون، قائلا: "على عكس ما يُعتقد، تتحمل الدول النامية، والأقل نموا أعباء الحروب والاشتباكات والهجرة، وليس الدول الغربية".وأردف: "بعد أن كانت موجودة في مناطق محددة بالعالم قبل 10-15 عاما، صارت تركيا اليوم الدولة السادسة عالميا من حيث شبكة بعثاتها الدبلوماسية".وأشار الرئيس التركي إلى ازدياد عدد السفارات التركية في القارة السمراء، من 12 إلى 41، منذ استلام حزب "العدالة والتنمية" (الحزب الحاكم) مقاليد الحكم في تركيا.وبيّن أردوغان أن تركيا تسعى لافتتاح سفارات في جميع دول القارة الإفريقية، خلال المرحلة القادمة، معبرا عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، وعلى أساس الشراكة المتساوية ومبدأ "رابح — رابح".وأشاد بالأنشطة التنموية التي تجريها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) ، في القارة الإفريقية، عبر 21 مكتب تنسيقي، وخاصة على صعيد إنشاء البنى التحتية وتوفير فرص العمل ودعم الشباب والنساء.

من جهة أخرى، أكّد الرئيس التركي أن الدول الإفريقية دافعت عن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، في الوقت، الذي صمتت فيه دول كثيرة عن الجرائم، التي ارتكبتها إسرائيل، أمام مرأى ومسمع العالم.