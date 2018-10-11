أدرعي يعلق على اكتشاف بلاده نفقا في غزة

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على اكتشاف قواته، اليوم الخميس، نفقا حفرته حركة "حماس" لاستخدامه في شن هجمات ضد إسرائيل.

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة جديدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تعليقا على اكتشاف الجيش نفقا في غزة وتدميره، اليوم الخميس، بأن حماس تفضل "الإرهاب" عن رفاهية الأهالي في قطاع غزة.

بحساب بسيط، كان من الممكن تحسين حياة آلاف الغزيّين بدلًا من بناء نفق إرهابيّ واحد مثل النفق الذي دمرناه اليوم. ولكن #حماس تفضل الإرهاب على رفاهية السكان فتبني #الأنفاق_العبثية غير مكترثة بأزمات السكان… هيك بكون الوضع لمّا الإرهاب بمشي بدمّهم.#أنفاق_حماس_عحسابكم #غزة pic.twitter.com/JduFv4cS0p — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2018

قال أدرعي: بحساب بسيط، كان من الممكن تحسين حياة آلاف الغزيّين، بدلًا من بناء نفق إرهابيّ واحد، مثل النفق الذي دمرناه، اليوم. ولكن حماس تفضل الإرهاب على رفاهية السكان فتبني الأنفاق العبثية، غير مكترثة بأزمات السكان… هيك بكون الوضع لمّا الإرهاب بمشي بدمّهم.

وذكر مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن النفق امتد 200 متر في الأراضي الإسرائيلية.

واستخدم المسلحون الفلسطينيون أنفاقا في مهاجمة القوات الإسرائيلية، في حرب عام 2014. ومنذ ذلك الوقت، تطور إسرائيل تكنولوجيا لاكتشاف الأنفاق كما تقيم جدارا عازلا تحت الأرض، تقول إنه سينهي خطر الأنفاق، بحلول عام 2019.