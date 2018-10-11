المتحدث باسم غوتيريش يطالب السعوديين بالتعاون مع تركيا في التحقيقات بشأن اختفاء خاشقجي

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم للمتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، على مطالبته للسعودية بالتعاون في التحقيقات الجارية بشأن اختفاء الكاتب والصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إثر زيارته قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، في الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis الإمارات تدخل على خط أزمة خاشقجي

#عاجل| المتحدث باسم #غوتيريش: نجري اتصالات مع السعوديين حول اختفاء #خاشقجي ونطالبهم بالتعاون مع #تركيا التي تقود تحقيقات بهذا الخصوص pic.twitter.com/ux8njW8cZ6 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 11, 2018

وكان خاشقجي اختفى في تركيا بعد دخوله إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر. ووفقا لأقوال خطيبة خاشقجي فإن موظفي القنصلية دعوه في هذا اليوم لإعداد الوثائق، لكنهم لم يسمحوا لها بالدخول إلى المبنى. وبعد مرور 5 ساعات، أخبرها أحد موظفي القنصلية أن خاشقجي قد غادر القنصلية ولم تعد هناك حاجة للانتظار.

وأكدت السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من مبنى القنصلية، لكن أردوغان أشار إلى أن السعودية يجب أن تثبت عدم تورطها في اختفاء الصحفي.