واشنطن تجري محادثات في أوروبا والهند عشية فرض عقوبات جديدة ضد إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الممثل الخاص للرئيس الأميركي لإيران، برايان هوك، سيجري محادثات مع الدول الأوروبية والهند عشية فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت الخارجية الأميركية في بيان: إن "الممثل الخاص لإيران برايان هوك، سيتوجه إلى الهند وأوروبا من 10 إلى 17 تشرين الأول/ أكتوبر، لمواصلة مناقشة السياسة الخارجية الأمريكية بشأن إيران".

وأضاف البيان: "سيشارك هوك في لوكسمبورغ باجتماعات المسؤولين الذين سيجتمعون في الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي، فضلا عن ذلك سيلتقي هوك ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة [فانون] في فرنسا مع المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة".

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كما سيزور هوك، بلجيكا، حيث سيجتمع مع الشركاء بالاتحاد الأوروبي لمناقشة برنامج إيران البالستي.

وتابعت وزارة الخارجية، قائلة: "خلال هذه الزيارة، يناقش الممثل الخاص هوك مع حلفائنا وشركائنا حاجتنا المشتركة لمواجهة السلوك التدميري للنظام الإيراني في الشرق الأوسط ومع جيرانها".

وأكد البيان أن هوك ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة فرانسيس فانون، سيلتقيان في الهند مع ممثلي السلطات الهندية.

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.