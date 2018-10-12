وصول وفد سعودي إلى تركيا للتحقيق في اختفاء خاشقجي

قال مصدران تركيان، اليوم الجمعة، إن وفدا من المملكة العربية السعودية وصل إلى أنقرة، في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، يوم الخميس، إن أنقرة قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية خاشقجي، المختفي منذ الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يعقد اجتماع بين مجموعة عمل البلدين، في عطلة نهاية الأسبوع.

© REUTERS / ابن زايد يدعم السعودية في أزمة اختفاء خاشقجي