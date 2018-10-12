مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 110 آخرين من بينهم 50 إصابة بالرصاص الحي في غزة

قتل 6 فلسطينيين وأصيب العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، عصر اليوم، خلال مشاركتهم في جمعة "انتفاضة القدس"، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وبحسب موقع "فلسطين اليوم". أعلنت وزارة الصحة، وصول فلسطينيين لمستشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة، وعشرات الإصابات بالرصاص الإسرائيلي الحي.

© Sputnik . Poliakov "اليونسكو" تصدر قرارات حازمة بشأن فلسطين

وشارك آلاف الفلسطينيين في مخيمات العودة بفعالية كبيرة، فيما يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين السلميين، فيما يقوم الشبان بإشعال الإطارات المطاطية وإطلاق البالونات الحارقة.

وقتل فلسطيني جراء اجتيازه الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وقتل آخرين جراء إصابتههما الخطيرة، شرق البريج وسط قطاع غزة.

وبدأ الفلسطينيون بالتوافد نحو مخيمات العودة المنتشرة على الشريط الحدودي لقطاع غزة، قبيل موعدها المحدد، استجابة لنداء الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، التي أكدت على استمرارية المسيرة بأدواتها السلمية، حتى تحقيق أهدافها.

يشار إلى أن "مسيرات العودة" انطلقت شرارتها في 30 مارس/ آذار الماضي، وقتل خلالها نحو 200 فلسطيني، وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين.