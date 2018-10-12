خلف الكواليس... الكشف عن "تحالف سري" بين خمس وكالات استخبارات عالمية

كشف مسؤولون لوكالة "رويترز" عن تعاون حثيث بين وكالات استخباراتية رائدة في العالم، لتشكيل ائتلاف سري.

وذكرت المعلومات التي أفصح عنها سبعة مسؤولين أن أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ألمانيا واليابان بصدد تشكيل تحالف سياسي سري ضد الصين، وهو ما يشير إلى وجود جبهة دولية موسعة ضد النفوذ الاقتصادي الصيني، بحسب تقرير لرويترز ترجمته "سبوتنيك".

© AP Photo / Herman Knippertz صحيفة: "الخمسة أعين" الاستخباراتية قتلت الأميرة ديانا

وقال بعض المسؤولين، الذين تحدثوا إلى وكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بسبب حساسية المحادثات، إن التعاون المعزز كان بمثابة توسع غير رسمي لمجموعة "فايف آيز"، أو الخمسة أعين.

وفي الوقت الذي كانت فيه الصين محور التركيز الرئيسي للمحادثات السرية، تطرقت المناقشات أيضا إلى تحالف آخر ضد روسيا.

"خمسة أعين" هو مصطلح يشير إلى تحالف مخابراتى يشمل كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، ونيوزيلندا بموجب إتفاق "يو كيه يو إس إيه" المتعدد الأطراف، وهي أيضا معاهدة تختص بمجال التعاون المشترك في مجال الاستخبارات.

ويشير التقرير الذي نشرته وكالة رويترز إلى أنه على الرغم من استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتصدي بمفرده للنفوذ الصيني، إلا أن أعضاء إدارته يعملون بجد خلف الكواليس لتشكيل ائتلاف سري لمواجهة بكين، الأمر الذي يمثل ضربة أخرى لآمال الصين المتضائلة في إقناع الدول الأوروبية بسلبية سياسات ترامب، وشعار "أمريكا أولا".

وتمت دعوة ألمانيا واليابان إلى اجتماعات التحالف الاستخباري السري على الرغم من عدم عضويتهما فيه، والدليل على مشاركتهما، هو البيان الصادر عن دول الخمسة أعين، عقب اجتماعها في أستراليا في أواخر أغسطس-آب المنصرم، والذي ذكر أن المجموعة ستستخدم "الشراكات العالمية الأوروبية وغير الأوروبية" للحد من التقدم الاقتصادي للصين.