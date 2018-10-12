فرنسا تبني سياجا على الحدود مع بلجيكا

© Sputnik . Igor Zarembo تحذير من كارثة عالمية...حمى الخنازير الأفريقية قادمة

وذكرت الصحيفة أنه تم العثور على خمسة خنازير برية ميتة، من "حمى الخنازير الأفريقية" في شهر سبتمب / أيلول الماضي، في مقاطعة لوكسمبورغ الجنوبية، الواقعة بالقرب من الحدود مع لوكسمبورغ وفرنسا.

وفي وقت لاحق، تم العثور على أكثر من أربعين حيوانا ميتا في نفس المنطقة، 28 منها كان مصاب بفيروس حمى الخنازير الأفريقية.

وبعد نشر المعلومات حول تفشي حمى الخنازير الأفريقية تم حظر واردات الخنازير والخنزير البرية من بلجيكا من قبل 13 دولة.

وأكدت الصحيفة أن أعمال بناء السياج بين فرنسا وبلجيكا سوف تبدأ يوم السبت، بهدف تقليص انتشار فيروس حمى الخنازير الأفريقية على الأراضي الفرنسية".

كما فرضت السلطات المحلية حظرا على الصيد، والتنقل وتنظيم الأنشطة الترفيهية حتى تاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول في 41 بلدة واقعة شمال قسم ميوز.

وقامت السلطات البلجيكية باكتشاف المرض في منطقة إيتال قرب الحدود الفرنسية بعد أن أثار نفوق عدة خنازير برية الشكوك في وجود الفايروس.

يذكر أن الفيروس المسبب لحمى الخنازير الأفريقية غير ضار للبشر والحيوانات الأخرى، ولكنه مرض مميت للخنازير البرية والعادية في جميع حالات الإصابة تقريبا وذلك خلال عشرة أيام من انتقال العدوى للحيوان. ولا يوجد لقاح معروف ضد حمى الخنازير الأفريقية.