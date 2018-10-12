روسيا: سنرد بالمثل على رفض بريطانيا إصدار تأشيرات لدبلوماسيينا

صرح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، اليوم الجمعة، بأنه إذا لم تحل مسألة رفض لندن إصدار تأشيرات دخول للدبلوماسيين الروس، بالطرق الدبلوماسية، فإن روسيا سترد بالمثل.

© AFP 2018 / Jean-Pierre Clatot أماكن الدبلوماسيين الروس المرحلين من بريطانيا شاغرة ولندن ترفض إصدار تأشيرات

موسكو — سبوتنيك . وقال كوساتشيوف لوكالة "سبوتنيك"، "إذا لم نتمكن من التوصل لاتفاق مع بريطانيا ، وهذا هو الخيار الأول دائما، فسنرد بالتأكيد على أساس مماثل ومتبادل".

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي في بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، إن عددا من المناصب في السفارة لا تزال شاغرة، لأن لندن ترفض إصدار تأشيرات دخول لدبلوماسيينا من أجل ملئها.

وكانت بريطانيا قد قامت، بعد حادثة تسمم ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في سالزبوري، بطرد 23 دبلوماسيا روسيا. وفي وقت لاحق، قامت عدة دول بطرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا في القضية.