بوتين يبحث موقف الكنيسة في أوكرانيا بعد قرار بطريركية القسطنطينية

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مساء اليوم الجمعة، قضايا السياسة الداخلية والخارجية الروسية، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بما في ذلك الوضع بشأن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا.

© AFP 2018 / Sergei Gapon بطريرك القسطنطينية يعد بمنح الكنيسة الأوكرانية استقلالها قريبا

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين "ناقش الاجتماع قضايا الأجندة الاقتصادية والاجتماعية الروسية الداخلية، وتم التطرق إلى القضايا الدولية، كما قال "كان هناك أيضا تبادل للآراء حول وضع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا بعد قرار بطريركية القسطنطينية".

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن بارثولوميو أخطر البطريرك كيريل بقرار الكنيسة القسطنطينية بمنح الاستقلالية للكنيسة في أوكرانيا.

والجدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أيدت في وقت سابق، الموقف الذي عبرت عنه بطريركية القسطنطينية، الذي أفاد بأنه لا يمكن معالجة الانشقاق القائم عبر خلق انشقاق جديد في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، أعلن في وقت سابق، أن البطريركية المسكونية في القسطنطينية، حاليا إسطنبول في تركيا، قد بدأت الإجراءات اللازمة لتأسيس كنيسة مستقلة في أوكرانيا.