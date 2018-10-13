قناة عبرية تكشف عن سلاح فلسطيني جديد يقلق إسرائيل

كشفت قناة عبرية عن سلاح فلسطيني جديد يثير القلق لإسرائيل، وهو ما تم تفعيله خلال المواجهات الأخيرة في قطاع غزة.

ذكر محلل سياسي إسرائيلي في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء أمس، الجمعة، أن الفلسطينيين يخترعون بين الفينة والأخرى أسلحة جديدة، تسبب القلق والتوتر لإسرائيل.

אחרי הצמיגים, העפיפונים, הבלבול הלילי, הערפילים והשד יודע מה הגיעה יחידת חץ וקשת pic.twitter.com/BMY7vd6Pfe — roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) October 12, 2018

ونشر روعي قايتس، الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي بهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن السلاح الفلسطيني الجديد يتمثل في "الرماية"، وذلك بعد ما استخدم الفلسطينيون إطارات الكاوتشوك، ومن بعدها الطائرات الورقية الحارقة، ثم بالونات الهيليوم المشتعلة، التي أحرقت آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في منطقة غلاف غزة.

وأوضح قايتس خلال تغريدته القصيرة أن وحدة "الرماية" تأتي في أعقاب تشكيل الفلسطينيين لخلية "الإرباك الليلي"، التي تعمل ليلا فحسب، بالقرب من الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.