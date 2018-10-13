الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا لغزة

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، وصف من خلالها "مسيرة العودة" الفلسطينية بـ"مسيرة فوضى".

وقال أدرعي:

أنتم… يا سكان غزة تختارون العيش بكرامة، وأنتم بأنفسكم، تختارون عكس ذلك، تماما، إن اخترتم الخضوع لأوامر حماس المجحفة في حقّكم بإجباركم على المشاركة العنيفة في مسيرة الفوضى فالقرار بأيديكم.

أنتم… يا سكّان #غزّة تختارون #العيش_بكرامة وأنتم بأنفسكم، تختارون عكس ذلك تمامًا إن اخترتم الخضوع لأوامر #حماس المجحفة في حقّكم بإجباركم على المشاركة العنيفة في #مسيرة_الفوضى ف #القرار_بأيديكم pic.twitter.com/D3bS0c5y8V — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2018

يشار إلى أن آلاف الفلسطينيين شاركوا أمس، الجمعة، في "مسيرة العودة"، وقتل 7 وأصيب العشرات منهم، بعضهم إصابته خطيرة، وهي التظاهرات التي انتشرت بطول الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.