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08:19 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    ترامب يأمر "البنتاغون" بمهمة جديدة

    © AP Photo / Susan Walsh
    العالم
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    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بأن وزارة الدفاع الأميركية " البنتاغون" تعمل حاليا على إنشاء قوات فضائية ، مشيرا إلى ان روسيا والصين كانتا أول من بدأ العمل على إنشائها.

    موسكو — سبوتنيك. وقال ترامب في خطاب ألقاه في ولاية كنتاكي: "بموجب تعليماتي، يعمل البنتاغون حاليا على إنشاء الفرع السادس للقوات المسلحة الأمريكية — القوات الفضائية".

    مشيرا إلى أن روسيا والصين كانتا أول من بدأ العمل على إنشائها.

    وأضاف ترامب " لدينا أعظم الناس في العالم، ونحن ننتج أفضل المعدات في العالم، ونصنع أفضل الصواريخ والدبابات والسفن في العالم".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل البيت الأبيض، واشنطن 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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    وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وضع في وقت سابق مهمة لتحويل القوات العسكرية الفضائية إلى النوع المستقل للقوات، داعيا إلى فرض السيطرة في هذا المجال. ووفقا لترامب الولايات المتحدة تهدف إلى الزعامة في الفضاء ولا تريد أن تسير بجر قدميها في مؤخرة روسيا والصين.

    في أواخر تموز/يوليو الماضي، أصبح معروفا أن وزارة الدفاع الأمريكية ستبدأ في الأشهر القريبة المقبلة بتشكيل قوات الفضاء العسكرية، حسبما ذكرت بوابة الدفاع "ديفنس-1" في الإشارة إلى مشروع تقرير البنتاغون. كان من المتوقع أن يتم تقديم مشروع تقرير الوزارة لتشكيل الجيش القوات الفضائية العسكرية إلى الكونغرس في غضون أسبوع. ويذكر أن المشروع يقترح إنشاء أربعة وحدات عسكرية، حيث تبدأ القيادة العسكرية بتشكيل ثلاثة منها في الشهر المقبل — وهي القيادة القتالية الجديدة ، والوكالة المشتركة لشراء الأقمار الاصطناعية للاستخدام العسكري والقوام القتالي لقوات الفضائية العسكرية. يشار إلى أن هذا لن يتطلب موافقة من المشرعين الأمريكيين.

    يذكر أيضا أن البنتاغون سيقوم في الفترة حتى نهاية عام 2018 بإعداد اقتراح تشريعي حول التشكيل النهائي لقوام القوات الفضائية العسكرية، وسيطرح هذا الاقتراح إلى الكونغرس في مطلع العام المقبل كجزء من الميزانية المقترحة لإدارة ترامب لعام 2020.

    هذا ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، على قانون ميزانية الدفاع للبلاد للعام المالي 2019 بمبلغ 716 مليار دولار، أي أكثر بنسبة 3 بالمئة (20 مليار دولار) من ميزانية عام 2018.

     

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    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
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