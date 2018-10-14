الكابينت الإسرائيلي يبحث التطورات الأمنية في قطاع غزة

القدس- سبوتنيك. وبحسب القناة الإسرائيلية العاشرة "المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سيلتئم عصر اليوم".

وأضافت القناة "أهم المواضيع التي سيناقشها الكابينت، الوضع الأمني قي قطاع غزة".

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو حركة "حماس" في قطاع غزة من مغبة تعرضها لضربات عسكرية في حال استمرت المسيرات اليومية على السياج الأمني بين القطاع واسرائيل واندلاع المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية صباح اليوم الأحد "يبدو أن حماس لم تستوعب الرسالة بأنه إن لم تتوقف عن الهجمات العنيفة ضدنا فسيتم إيقافها بطريقة أخرى ستكون مؤلمة، مؤلمة للغاية".

وأضاف نتنياهو "نحن قريبون جدا من نوع آخر من النشاطات التي ستشمل توجيه ضربات قوية للغاية. إذا كان لحماس عقل سليم فعليها أن توقف النيران والمشاغبات العنيفة فورا".

وكان قد قتل 7 من الفلسطينيين وأصيب المئات، يوم الجمعة الماضية، منهم بإصابات خطيرة، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين. وقد شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في "مسيرة العودة" على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، استجابة لنداء الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، التي أكدت على استمرارية المسيرة بأدواتها السلمية، حتى تحقيق أهدافها.

يشار إلى أن "مسيرات العودة" انطلقت شرارتها في 30 مارس / آذار الماضي، وقتل خلالها أكثر 200 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين.