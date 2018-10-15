اختيار ملكة جمال الهولوكوست في حيفا (صور)

وفازت في المسابقة توفا رينغير، البالغة من العمر 93 عاما، وأصلها بولندية. وقد فقدت في معسكر أوشفيتز والديها و4 أخوات وجدتها.

ووصلت إلى المرحلة النهائية 12 متسابقة، أصغرهن تبلغ من العمر 74 عاما.

وقد جرت هذه المسابقة لأول مرة في عام 2012، حينها أثارت مسابقة ملكة جمال الناجيات من الهولوكوست ردود فعل متباينة في المجتمع الإسرائيلي وبين المدافعين عن حقوق الإنسان. ولكن مؤسس المسابقة شمعون سيباغ قال حينها إن النساء اللاتي نجون من هذه المأساة الرهيبة يستحقن الاهتمام والإعجاب.

مسابقة ملكة جمال الهولوكوست © REUTERS / CORINNA KERN

مسابقة ملكة جمال الهولوكوست © REUTERS / CORINNA KERN

مسابقة ملكة جمال الهولوكوست © REUTERS / CORINNA KERN

مسابقة ملكة جمال الهولوكوست © REUTERS / CORINNA KERN

مسابقة ملكة جمال الهولوكوست © REUTERS / CORINNA KERN 1 / 5 © REUTERS / CORINNA KERN مسابقة ملكة جمال الهولوكوست

وتمكن المنظمون من الحفاظ على أجواء الاحتفال والاحترام للمشاركات في المسابقة، اللواتي حافظن على جمالهن وسحرهن وتفاؤلهن، على الرغم من القصص المأساوية.

ويعيش في إسرائيل حاليا نحو 270 ناجيا من الهولوكوست.