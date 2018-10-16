وزراء بـ"الكابينيت": ليبرمان "عقله طائش"

أفادت القناة العاشرة العبرية، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول، بأن وزراء بالكابينيت الإسرائيلي وصفوا ليبرمان، بضحالة الفكر وعدم وضوح رؤيته، وبأنه ليس لديه أي فكرة عن أي شىء".
وأكدت القناة العبرية على لسان وزراء بـ"الكابينيت"، دون تحديدهم، أن فكر ورؤى ليبرمان، وزير الدفاع، سياسية فحسب، أي 100 في المئة سياسية، دون أي وجهة نظر عسكرية، حيث لم يقدم للكابينيت أي خطة عسكرية للهجوم على غزة، ولا توجد هناك خرائط على الطاولة، مجرد أحاديث.
يشار إلى أن ليبرمان دعا، صباح اليوم الثلاثاء، "الكابينيت" إلى اتخاذ قرار بشأن قطاع غزة يتضمن إنزال ضربة قاسية على حركة حماس، وذلك خلال جلسة لتقييم الوضع في القطاع.
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