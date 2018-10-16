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18:48 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    وزير الدفاع الإسرائيلى ليبرمان

    وزراء بـ"الكابينيت": ليبرمان "عقله طائش"

    © Sputnik . Maxim Blinov
    العالم
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    وصف وزراء بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، بأوصاف قاسية وصعبة.

    أفادت القناة العاشرة العبرية، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول، بأن وزراء بالكابينيت الإسرائيلي وصفوا ليبرمان، بضحالة الفكر وعدم وضوح رؤيته، وبأنه ليس لديه أي فكرة عن أي شىء".

    وزير الدفاع الإسرائيلى ليبرمان
    © Sputnik . Maxim Blinov
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    وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني بأن وزراء في "الكابينيت" وصفوا ليبرمان بأن "عقله طائش"، وفي الوقت الذي يطالب بالقيام بعملية عسكرية في قطاع غزة، فإنه ليس لديه أي فكرة عن تلك العملية.

    وأكدت القناة العبرية على لسان وزراء بـ"الكابينيت"، دون تحديدهم، أن فكر ورؤى ليبرمان، وزير الدفاع، سياسية فحسب، أي 100 في المئة سياسية، دون أي وجهة نظر عسكرية، حيث لم يقدم للكابينيت أي خطة عسكرية للهجوم على غزة، ولا توجد هناك خرائط على الطاولة، مجرد أحاديث.

    يشار إلى أن ليبرمان دعا، صباح اليوم الثلاثاء، "الكابينيت" إلى اتخاذ قرار بشأن قطاع غزة يتضمن إنزال ضربة قاسية على حركة حماس، وذلك خلال جلسة لتقييم الوضع في القطاع.

     

     

     

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    الكلمات الدلالية:
    الحكومة الإسرائيلية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, غزة
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