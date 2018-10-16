مجلة تكشف عن إجراء عسكري إسرائيلي على حدود لبنان

ذكرت مجلة "يسرائيل ديفينس" العبرية، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول، أن سلاح المدفعية التابع للجيش الإسرائيلي، أجرى الأسبوع الماضي مناورة عسكرية واسعة النطاق في المنطقة الشمالية.

© AP Photo / Sebastian Scheiner جدل في إسرائيل بعد اختراق "قاعدة عسكرية"

وأفادت المجلة العبرية، المتخصصة في الشؤون العسكرية، أن الكتيبة "405" التابعة للفوج المدفعي 282، في الجيش الإسرائيلي، أجرت تدريبا بالنيران الحية الكثيفة في مناطق ومزارع شبعا على الحدود اللبنانية.

وبحسب المجلة العبرية، حاكت المناورة سيناريوهات عديدة، بما في ذلك السرعة في ضرب النيران، خلال المعارك المستقبلية، مشيرة إلى أن تلك المناورات الإسرائيلية ترجع أهميتها إلى الاستعداد الدائم للقوات العسكرية، سواء في الجبهة الشمالية أو غيرها من الجبهات.

وترجع أهمية المناورات العسكرية في المنطقة القريبة من الحدود الشمالية، المواجهة لكل من لبنان وسوريا، إلى أنها تمكن القوات على استخدام الذخيرة الحية بسرعات أكبر.