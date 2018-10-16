بعد وصفه "الساخر" لها... "الممثلة الإباحية" ستورمي دانيالز ترد على ترامب

وأطلق ترامب لقب "وجه الحصان" على دانيالز، في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول، تعبيرا منه عن سعادته ببطلان دعوى تشهير رفعتها الممثلة الإباحية ضده.
وأمر القاضي دانيالز بدفع الأتعاب القانونية عن القضية لترامب.
وإضافة إلى وصف ترامب لستورمي دانيالز في التغريدة بـ"وجه الحصان"، قال الرئيس الأمريكي: "إنها لا تعرف شيئا عني، وهي محتالة كبيرة".
“Federal Judge throws out Stormy Danials lawsuit versus Trump. Trump is entitled to full legal fees.” @FoxNews Great, now I can go after Horseface and her 3rd rate lawyer in the Great State of Texas. She will confirm the letter she signed! She knows nothing about me, a total con!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018
وكانت ستورمي دانيالز رفعت دعوى تشهير ضد دونالد ترامب، بعد تغريدة له في شهر أبريل / نيسان الماضي، اتهمها فيها بـ"الكذب"، وأشار فيها إلى عدم صحة ما ذكرته بأنها تلقت تهديدات من قبل شخص مجهول في مرآب للسيارات في لاس فيغاس عام 2011، وطالبها بعدم الحديث علنا مرة أخرى عن علاقتها الجنسية المزعومة به، في عام 2006.
لكن قرار قاضي المحكمة في لوس أنجلوس جيمس أوتيرو الأخير، لا يؤثر على الدعوى الثانية التي رفعتها دانيالز ضد ترامب ومحاميه مايكل كوهين.
وردت ستورمي دانيالز على سخرية دونالد ترامب منها، بتغريدة لها على "تويتر"، قالت فيها: "هل لي أن أقدم رئيسكم، فبالإضافة إلى عيوبه، لقد أظهر عدم كفاءته الجنسية، وكراهيته للنساء، وعدم ضبط نفسه على "تويتر" مرة أخرى، لقد بدأت اللعبة بيننا أيها الضئيل".
Ladies and Gentlemen, may I present your president. In addition to his…umm…shortcomings, he has demonstrated his incompetence, hatred of women and lack of self control on Twitter AGAIN! And perhaps a penchant for bestiality. Game on, Tiny. https://t.co/6DpDD5ELtj— Stormy Daniels (@StormyDaniels) October 16, 2018
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