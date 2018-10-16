بسبب صواريخ "حماس"... إسرائيل تتخذ إجراء عاجلا في أشدود

أفاد موقع "كالكليست" الاقتصادي العبري، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول، بأن ميناء أشدود بدأ تنفيذ مشروع جديد لبناء محطة توليد طاقة خاصة داخل حدود الميناء، تخوفا من إطلاق حركة حماس في قطاع غزة للصواريخ على الميناء، وتدمير محطات الكهرباء.

© Sputnik . Rex Features بتكلفة 400 مليون يورو... اتفاق سوري إيراني على إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية في اللاذقية

وأوضح الموقع العبري، وثيق الصلة بصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن الميناء سينشئ محطة طاقة صغيرة، تولد نحو 5 ميغا واط، لتلبية احتياجات الميناء اليومية، بما في ذلك تشغيل الرافعات الضخمة والآليات الهندسية.

وأكد الموقع أن سبب إنشاء المحطة هو الخوف من استهداف محطة الطاقة الرئيسية، التي تمد الميناء بالكهرباء، بصواريخ المقاومة، أو أي أسلحة أخرى من قطاع غزة، في حال اندلاع مواجهة عسكرية.

وأشار الموقع إلى أن تكلفة إنشاء المحطة نحو25-30 مليون شيكل، حيث بدأ التخطيط لبنائها عقب انتهاء الحرب على غزة، حرب "الجرف الصامد"، التي اندلعت، في العام 2014، والتي شهدت محاولات كثيرة من قبل حماس، لاستهداف محطة الطاقة في أشكلون ومنصات التنقيب عن الغاز.