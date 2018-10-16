ردا على سحب "لقب دولي"... إسرائيل توجه رسالة إلى لبنان

وكتب المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، تعليقا على سحب لبنان للقب ملكة جمال الأرض، من اللبنانية سلوى عكر، بسبب التقاطها لصورة مع نظيرتها الإسرائيلية، بأنه "أبارتهايد لبناني".

ملكة جمال لبنان #سلوى_عكر التي تشارك في مسابقة جمال الأرض فقدت اليوم لقبها لأنها التقطت صورة مع ملكة جمال إسرائيل دانا زريق مما أثار ضجة بلبنان وضحكي لأن دانا هي مواطنة عربية إسرائيلية تفتخر بتمثيل دولتها إسرائيل.



هذه الخطوة العنصرية تظهر للعالم الوجه القبيح للأبرتهايد اللبناني pic.twitter.com/iaN8Q0qtJS — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 16, 2018

وقال جندلمان في تغريدته: "ملكة جمال لبنان، سلوى عكر، التي تشارك في مسابقة جمال الأرض، فقدت اليوم لقبها، لأنها التقطت صورة مع ملكة جمال إسرائيل دانا زريق، مما أثار ضجة في لبنان"، مضيفا: "دانا هي مواطنة عربية إسرائيلية، تفتخر بتمثيل دولتها إسرائيل، وهذه الخطوة العنصرية تظهر للعالم الوجه القبيح للأبرتهايد اللبناني".

ومن جانبه، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تعليقا على تلك الواقعة: "ضجة في لبنان بسبب صورة لممثلة لبنان في مسابقة ملكة جمال الأرض، سلوى عكر ونظيرتها الإسرائيلية، أعتقد أن الخوف الحقيقي لدى أنصار "حزب الله" مثيري هذه الضجة، هو من الحديث العلني عن منشآتهم قرب مطار بيروت، وفي قلب العاصمة، التي تشكل خطرا على السياحة والمسابقات الدولية في بلد الأرز.

ضجة في #لبنان بسبب صورة لممثلة لبنان في مسابقة #ملكة_جمال_الأرض #سلوى_عكر ونظيرتها الإسرائيلية. أعتقد ان الخوف الحقيقي لدى أنصار #حزب_الله مثيري هذه الضجة هو من الحديث العلني عن منشآتهم قرب #مطار_بيروت وفي قلب العاصمة التي تشكل خطرًا على السياحة والمسابقات الدولية في بلد الأرز pic.twitter.com/Q39AbqVbCQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2018

وأعلنت مؤسسة "السوسن" اللبنانية عن سحب لقب ملكة جمال الأرض ممثلة لبنان، من سلوى عكر، إثر التقاطها صورة مع نظيرتها الإسرائيلية دانا زريق، في مسابقة "ملكة جمال الأرض".

وأحدثت صورة نشرتها ملكة جمال لبنان ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وجدلا واسعا في الشارع اللبناني، فيما ردت المؤسسة المنظمة برفض "التطبيع" كما وصفته.