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09:11 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    مدينة لوغانسك

    القوات الأوكرانية تقصف أراضي لوغانسك

    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    العالم
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    اتهمت جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الأربعاء، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها ثلاث مرات خلال الـ 24 الساعة الماضية.

    لوغانسك — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك": "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة 3 مرات خلال الـ 24 الساعة الماضية، باستخدام قذائف هاون عيار 120 و 82 ملم، وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة عربات مدرعة وأسلحة خفيفة".

    وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة، أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، كالينوفكا وميخايلوفكا [ زولوتويه-5].

    مدرعة بي تي إر في لوغانسك، أوكرانيا
    © Sputnik . Stringer
    اتهام للقوات الأوكرانية بقصف أراضي لوغانسك
     وقد أعلنت مجموعة الاتصال الثلاثية، الخاصة بتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا، عن هدنة "مدرسية" جديدة في منطقة النزاع اعتبارا من 29 آب/أغسطس المنصرم، وهي المحاولة الرابعة لأطراف النزاع لإحلال السلام في المنطقة منذ بداية العام.

    ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

    وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.

     

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    الكلمات الدلالية:
    لوغانسك, أوكرانيا
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