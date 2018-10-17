مقتل مرشح للانتخابات التشريعية في أفغانستان إثر استهداف مكتبه

قتل المرشح بالانتخابات التشريعية الأفغانية عبد الجبار قهرمان، اليوم الأربعاء، وأصيب 7 آخرين، إثر استهداف مكتب حملته الانتخابية في لشكرغاه كبرى مدن ولاية هلمند جنوب أفغانستان.

كابول — سبوتنيك. وقال مصدر في المكتب الإعلامي لحاكم الولاية لوكالة "سبوتنيك" إن "النائب عبد الجبار قهرمان استشهد وأصيب 7 أشخاص بجروح في الانفجار"، وأضاف أن "الجرحى بعضهم يعاني من أوضاع وخيمة".

وبحسب المصدر فإن المتفجرات كانت قد خبأت في الأريكة داخل المكتب وانفجرت بعد لحظات من وصول النائب لهناك.

في سياق آخر، قتل ما لا يقل عن 20 جنديا من الجيش الوطني الأفغاني، واعتقل اثنان آخران في هجوم لطالبان في مقاطعة فرح الغربية، وفقا لما ذكره مسؤول يوم الأحد الماضي.

وصرح رئيس الإدارة في منطقة بورتو باجهوك الأفغانية، حاجي غوث الدين، لوكالة "رويترز" الأفغانية أن "المسلحين اقتحموا مركزين للجيش الوطني الأفغاني في قرية دوكان في وقت متأخر مساء السبت".