تركيا تضع صحفيا معارضا على قائمة المطلوبين دوليا

قالت صحيفة " Sozcu" التركية، اليوم الأربعاء، إن محكمة إسطنبول في تركيا قررت وضع الصحفي والمعارض التركي دجان ديوندار على قائمة المطلوبين وبعثت برسالة إلى الإنتربول الدولي لاعتقاله.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن قرار المحكمة شمل صحفيين آخرين ومنهم الخان طانير. وجاء قرار المحكمة بعد غياب الصحفيين المطلوبين عن جلسة المحاكمة بعد رفع دعوة قضائية عليهما.

© AP Photo / Hussein Malla تركيا... اعتقال 5 نشطاء بينهم زوج صحفية ألمانية

يذكر أن المعارض والصحفي التركي دجان ديوندار الذي شغل منصب رئيس تحرير جريدة "جمهوريات" في العاصمة التركية أنقرة كان قد ألقي القبض عليه في فبراير / شباط 2016. لكن المحكمة الدستورية في تركيا اعتبرت الاعتقال تعسفيا وضد حرية الرأي ويشكل انتهاكا لحقوق الصحفيين في البلاد.

وتم إطلاق سراح ديوندار الذي بدوره غادر البلاد إلى ألمانيا حيث يعيش حاليا، وقد حكمت المحكمة التركية عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.