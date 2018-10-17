أوروبا تكشف عن "استغلال نفوذها" مع السعودية في قضية جمال خاشقجي

قال جورجن هارت، المتحدث المعني بالسياسة الخارجية في حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه "في أذهاننا صورة شديدة التباين للسعودية، خاصة فيما يتعلق بما حدث في قضية خاشقجي في الأيام القليلة الماضية".

وأضاف هارت: "ما سيظهر في الأيام المقبلة سيكمل تلك الصورة. قد تضطر أوروبا لتصحيح سياساتها تجاه السعودية"، حسب "رويترز".

© AFP 2018 / OZAN KOSE شاب سعودي اتهم بالتورط في "قتل خاشقجي" يكشف تفاصيل زيارته إلى تركيا

وتابع حليف للمستشارة الألمانية ميركل، اليوم الأربعاء، أن "أوروبا قد تضطر إلى تعديل علاقاتها مع السعودية حسب نتيجة تحقيق بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي ".

وأكد جورجن هارت: "علينا استغلال نفوذنا الاقتصادي حتى تبقى السعودية على مسار يضمن الاستقرار في المنطقة".

وتابع قائلا إنه "من السابق لأوانه وضع اقتراحات ملموسة لإحداث تغيير في السياسات وإنه لا توجد خطط لفرض عقوبات على السعودية".

وما زال جمال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها دونالد ترامب إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.