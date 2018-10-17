الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة عاجلة إلى سكان غزة

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رسالة عاجلة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

كتب أدرعي على "تويتر" رسالها جاء نصها: "يا سكان غزة، بعدكو ما عرفتو سبب مستوى معيشتكو المتدني؟! أنا بقلكو إنو السبب الواحد والوحيد هو حماس! أعمال حماس الإرهابية لا تحقق أي إنجاز، سوى المساس بالمحاولات الدولية لتحسين أوضاعكم، أنتم، سكان غزة، ضحايا إرهاب حماس".

يا سكّان #غزّة، بعدكو ما عرفتو سبب مستوى معيشتكو المتدنّي؟!

أنا بقلكو إنّو السّبب الواحد والوحيد هو #حماس!

أعمال حماس الإرهابية لا تحقّق أي إنجاز سوى المساس بالمحاولات الدولية لتحسين أوضاعكم، أنتم، سكّان غزّة، ضحايا إرهاب حماس. pic.twitter.com/DTOJozbxqo — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2018

وتأتي تصريحات أدرعي بعد إطلاق الفلسطينيين من قطاع غزة صاروخا من نوع "تورنيدو جي Tornado-G"، وهو الصاروخ الأول من نوعه الذي يطلقه الفلسطينيون على الداخل الإسرائيلي.

ومن المقر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اجتماعا خلال ساعات، لبحث التصعيد في قطاع غزة.

وفي وقت، قطع رئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، زيارته في الولايات المتحدة الأمريكية، ليعود إلى بلاده، على خلفية إطلاق الصاروخ، الذي سقط على مدينة بئر السبع.