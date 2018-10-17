بومبيو يلمح إلى احتمالية رفع العقوبات عن تركيا

ألمح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم الأربعاء 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى احتمالية رفع بلاده العقوبات التي فرضتها على تركيا، مؤخرا، على خلفية قضية القس الأمريكي، أندرو برانسون.

ووفقا لوكالة "الأناضول". جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها بومبيو، على متن الطائرة، في ختام زيارته إلى تركيا، التي بدأها صباح اليوم، الأربعاء.

© AP Photo / Emre Tazegul بادرة تركية لتحسين العلاقات… مسؤول أمريكي يزور القس برانسون

تجدر الإشارة إلى أن متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، قالت في تصريحات سابقة، إن بومبيو تناول، خلال زيارته إلى تركيا، مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره، مولود جاويش أوغلو، مواضيع اختفاء الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، والقس برانسون وسوريا والعلاقات الثنائية.

وأكدت نويرت أن مباحثات بومبيو مع أردوغان تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها سوريا، وأن وزير الخارجية الأمريكي أعرب للرئيس التركي عن ارتياحه حيال إطلاق سراح القس، برانسون.

وأمرت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير التركية بسجن برانسون، 3 أعوام وشهر ونصف الشهر، إثر محاكمته بتهم التجسس وارتكاب جرائم باسم منظمات إرهابية، غير أنها أمرت بإطلاق سراحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في الحبس.

وتم توقيف القس الأمريكي، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، وحوكم بتهم التجسس، وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما، رغم علمه المسبق بأهدافهما.

وغادر برانسون الأراضي التركية متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، الجمعة الماضي، بعد إطلاق سراحه بساعات.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أغسطس/آب الماضي مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية.

وردت تركيا على القرار الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجا أمريكيا، وهذه النسبة تعادل 533 مليون دولار إضافي.

وردا على سؤال حول رأيه في عقوبات واشنطن ضد أنقرة، على خلفية قضية برانسون، قال بومبيو: "سوف نتوصل إلى قرار قريبا. الآن، هناك مبرر لرفعها، لكن لم يتم التوصل إلى القرار النهائي بعد. وسأتباحث مع الرئيس دونالد ترامب في هذا الخصوص".