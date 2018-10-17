الاتحاد الأوروبي: لا تقدم في المفاوضات بشأن خروج بريطانيا

بروكسل — سبوتنيك. وقال مصدر أوروبي مطلع بمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن قادة الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى أنه "على الرغم من المفاوضات المكثفة ، لم يتم إحراز تقدم كاف" في الحوار مع المملكة المتحدة حول شروط انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
ولعل نقطة الخلاف الرئيسية، التي تعرقل المفاوضات بين البريطانيين من جهة والأوروبيين من جهة ثانية، هي وضع حدود جزيرة إيرلندا، ولهذا دعت فرنسا للتوصل لحل بهذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزيرة الفرنسية المكلفة بالشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، صرحت منذ أسبوعين، أنه من الأفضل عدم التوصل لاتفاق على التوصل لاتفاق سيئ حول "بريكست".
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