الاتحاد الأوروبي: لا تقدم في المفاوضات بشأن خروج بريطانيا

أعلن قادة الدول الـ27 الباقية في إطار الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع القمة الذي عقد أمس الأربعاء في بروكسل ، بأنه لم يتم إحراز تقدم كاف في المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بروكسل — سبوتنيك. وقال مصدر أوروبي مطلع بمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن قادة الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى أنه "على الرغم من المفاوضات المكثفة ، لم يتم إحراز تقدم كاف" في الحوار مع المملكة المتحدة حول شروط انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

© AFP 2018 / BARBARA GINDL / APA / AFP ميركل تثأر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتهين ماي علنا (فيديو)

وعقد قادة الدول الـ27 الباقين في إطار الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء في بروكسل قمة بشأن مسالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولعل نقطة الخلاف الرئيسية، التي تعرقل المفاوضات بين البريطانيين من جهة والأوروبيين من جهة ثانية، هي وضع حدود جزيرة إيرلندا، ولهذا دعت فرنسا للتوصل لحل بهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزيرة الفرنسية المكلفة بالشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، صرحت منذ أسبوعين، أنه من الأفضل عدم التوصل لاتفاق على التوصل لاتفاق سيئ حول "بريكست".