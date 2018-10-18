سماع دوي إطلاق نار داخل منزل حاكم قندهار بعد مغادرة قائد عمليات الناتو

سمع دوي إطلاق نار داخل منزل حاكم ولاية قندهار الأفغانية، اليوم الخميس، عقب مغادرة مسؤول بحلف الناتو للمنطقة، بحسب وسائل إعلام أفغانية.

وأفادت وكالة "باجوك" الأفغانية في نبأ عاجل بـ"سماع صوت إطلاق نار كثيف من داخل منزل حاكم قندهار بعد مغادرة قائد عملية الدعم الحازم التابعة للناتو للمنطقة".

فيما ذكرت وكالة "آريانا نيوز" الأفغانية أن "معتديا فتح النار خلال اجتماع بيت حاكم قندهار ومسؤولين ببعثة المساعدة الأممية بأفغانستان".

وسقط مئات القتلى والجرحى في تفجيرات كبيرة منذ بداية العام كثير منها في العاصمة كابول، لكن المدن الإقليمية استهدفت أيضا مع تصعيد حركة "طالبان"، التي تريد إعادة فرض حكمها الإسلامي المتشدد، للمعارك في أنحاء البلاد.