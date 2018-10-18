ترامب يهدد جارته بالجيش الأمريكي

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بإعطاء أوامر للجيش بإغلاق الحدود الجنوبية للبلاد في حال لم توقف المكسيك تدفق اللاجئين غير الشرعيين والعناصر الإجرامية على بلاده.

وغرد ترامب عبر "تويتر"، متهما دول غواتيمالا، وهندوراس، والسلفادور بـ"شن هجوم على بلادنا"، مشيرا إلى أن "قادة تلك الدول لا يفعلون ما يكفي لوقف هذا التدفق العارم للبشر، بمن فيهم الكثير من المجرمين، من الدخول للولايات المتحدة عبر المكسيك".

وتابع ترامب: "أطالب المكسيك، بأشد العبارات، بوقف هذا الاعتداء، وإن لم تقدر على ذلك، سوف استدعي الجيش الأمريكي وأغلق حدودنا الجنوبية".

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018

ويفر سنويا عشرات الآلاف من مواطني أمريكا الوسطى من العنف والفقر في أوطانهم بمحاولة للوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وغالبا ما ينقلهم مهربو بشر في ظروف محفوفة بالمخاطر.

يذكر أن ترامب، وقع في كانون الثاني/يناير 2017، مرسوما تنفيذيا ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، لمنع الهجرة غير الشرعية والتهريب.

….In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught — and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018

ويعد هذا أحد أكثر وعود ترامب الانتخابية إثارة للجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها، خاصة وأن المكسيك ترفض بشكل قاطع طلب الرئيس الأمريكي بتحمل تكلفة بناء الجدار.