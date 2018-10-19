المكسيك تطلب مساعدة الأمم المتحدة لحل قضية المهاجرين

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، أمس الخميس إنها ستطلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المساعدة في التنسيق مع حكومات أمريكا الوسطى (هندوراس وغواتيمالا والسلفادور) فيما يخص الأشخاص الذين يسعون للحصول على وضع اللجوء عند حدود المكسيك الجنوبية.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "سيقدم وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي، اليوم طلبا رسميا للمساعدة خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نيويورك".

© REUTERS / REUTERS/Leah Millis رئيس المكسيك يحرج ترامب بتغريدة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد أمس بنشر الجيش وإغلاق الحدود الجنوبية لبلاده لوقف مجموعات كبيرة من اللاجئين متجهة إلى الولايات المتحدة مع انضمام المزيد من هندوراس والسلفادور لآلاف المهاجرين في غواتيمالا في تحركهم نحو الشمال.

وغرد ترامب عبر "تويتر"، متهما دول غواتيمالا، وهندوراس، والسلفادور بـ"شن هجوم على بلادنا"، مشيرا إلى أن "قادة تلك الدول لا يفعلون ما يكفي لوقف هذا التدفق العارم للبشر، بمن فيهم الكثير من المجرمين، من الدخول للولايات المتحدة عبر المكسيك".

وتابع ترامب: "أطالب المكسيك، بأشد العبارات، بوقف هذا الاعتداء، وإن لم تقدر على ذلك، سوف استدعي الجيش الأمريكي وأغلق حدودنا الجنوبية".

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018

ويفر سنويا عشرات الآلاف من مواطني أمريكا الوسطى من العنف والفقر في أوطانهم بمحاولة للوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وغالبا ما ينقلهم مهربو بشر في ظروف محفوفة بالمخاطر.

يذكر أن ترامب، وقع في كانون الثاني/يناير 2017، مرسوما تنفيذيا ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، لمنع الهجرة غير الشرعية والتهريب.