المكسيك تطلب مساعدة الأمم المتحدة لحل قضية المهاجرين

موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "سيقدم وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي، اليوم طلبا رسميا للمساعدة خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نيويورك".
وغرد ترامب عبر "تويتر"، متهما دول غواتيمالا، وهندوراس، والسلفادور بـ"شن هجوم على بلادنا"، مشيرا إلى أن "قادة تلك الدول لا يفعلون ما يكفي لوقف هذا التدفق العارم للبشر، بمن فيهم الكثير من المجرمين، من الدخول للولايات المتحدة عبر المكسيك".
وتابع ترامب: "أطالب المكسيك، بأشد العبارات، بوقف هذا الاعتداء، وإن لم تقدر على ذلك، سوف استدعي الجيش الأمريكي وأغلق حدودنا الجنوبية".
I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S…..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018
ويفر سنويا عشرات الآلاف من مواطني أمريكا الوسطى من العنف والفقر في أوطانهم بمحاولة للوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وغالبا ما ينقلهم مهربو بشر في ظروف محفوفة بالمخاطر.
يذكر أن ترامب، وقع في كانون الثاني/يناير 2017، مرسوما تنفيذيا ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، لمنع الهجرة غير الشرعية والتهريب.
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