ترامب يشيد بالسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برباطة جأش وهدوء أعصاب زوجته، ميلانيا، في الحادث الذي تعرضت له الطائرة التي كانت تقلها.

انهال ترامب بالإشادة على هدوء أعصاب زوجته خلال تعرض طائرتها لحادث أدى لقيام الطائرة بهبوط اضطراري في قاعدة أندروز في ولاية ماريلاند.

ففي اجتماع للرئيس في منهاتن تحدث ترامب عن الحادث الذي تعرضت له الطائرة التي أقلت السيدة الأولى، قائلا: "لقد اتصلوا بي من الطائرة، قائلين: سيدي زوجتك على متن الطائرة، ويوجد حريق، وأجبتهم:لا تقولوا ذلك".

"هبطوا بسرعة وبأمان، ولقد سألتهم كيف تصرفت زوجتي وما ردة فعلها، فأجابوا: سيدي شيء لا يصدق، في الوقت الذي طلب فيه الجميع منشفة مبللة للوجه، جلست ميلانيا هادئة جدا، هي سيدة أولى جميلة".

Plane carrying First Lady Melania Trump developed a technical problem just minutes after takeoff en route to #Philadelphia. Pool reporters aboard reported of smelling 'something burning', the aircraft turned back and landed safely in Andrews Air force base. pic.twitter.com/4xI1QkIfLZ — Ahmed Kosar (@AhmedKosar1) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨

وكان قد أعلن، في وقت سابق، على أن ميلانيا ترامب قد أوقفت رحلتها لتعرض الطائرة التي كانت تقلها لحريق، دفع المسؤولين عن الطائرة لهبوط اضطراري.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه بعد حوالي 10 دقائق من إقلاع الطائرة، تمكن الصحفيون من رؤية الدخان وتصاعدت رائحة شيء يحترق. وهبطت الطائرة بأمان.