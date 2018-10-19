القوات الأوكرانية توثق 16 حالة قصف لمواقعها في دونباس خلال اليوم الفائت

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن تعرض مواقعها لـ 16 عملية إطلاق نار في منطقة دونباس شرق البلاد خلال الـ 24ساعة الماضية، دون إصابات.

كييف — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لعملية القوات الموحدة، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "إن الميليشيا [وحدات الدفاع الشعبي] في دونباس فتحت النيران باتجاه مواقعنا 16 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان: "في صفوف القوات الموحدة لأوكرانيا ليس هناك خسائر".

هذا وكان قد أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في 30 نيسان/أبريل الماضي، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، والتي استمرت أكثر من أربع سنوات وتغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. لكن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.