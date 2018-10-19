لإجباره على "صفقة القرن"...ترامب يبعث برسول جديد لعباس

بعث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برسالة جديدة لنظيره الفلسطيني، محمود عباس، لإجباره على القبول في دخول المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، والقبول بـ"صفقة القرن".

ذكرت القناة الثانية العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، أن ترامب بعث برسول جديد للرئيس عباس بهدف إقناعه على الدخول في مفاوضات جديدة مع الجانب الإسرائيلي، والقبول أخيرا بالخيار الأمريكي للسلام، المعروف إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن ترامب أرسل رون لاودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، والمعروف بقربه الشخصي لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي ، وقد التقى بكل من صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، واللواء ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطيني، واليد اليمنى للرئيس عباس.

وأوردت القناة أن الرسول الأمريكي يحمل رسالة مهمة وعاجلة من ترامب تقضي بمحاولة إقناع الرئيس الفلسطيني بالدخول في مفاوضات جديدة مع الإسرائيليين، والانتهاء من "صفقة القرن"، وهي الصفقة التي يعتبرها ترامب أفضل للفلسطينيين.