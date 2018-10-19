إصابة وزير فلسطيني والعشرات بالاختناق بغاز الجيش الإسرائيلي شرق القدس

رام الله — سبوتنيك. وأفاد مراسل وكال "سبوتنيك" اليوم الجمعة بأن:" قوات الجيش الإسرائيلي اعتدت على المتظاهرين بالعصي والهراوات والغاز المدمع وغاز الفلفل بعيد انتهائهم من صلاة الجمعة التي شارك بها المئات من الفلسطينيين والمتضامنين الذين وصلوا لمساندة أهالي قرية الخان الأحمر"، مضيفا أن: "من بين الإصابات، الوزير وليد عساف"
كما منع الجيش الإسرائيلي: "عشرات المتضامنين من الوصول إلى القرية التي أعلنتها القوات الإسرائيلية منطقة عسكرية مغلقة"، بحسب المراسل.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية تستعد لهدم قرية الخان الأحمر البدوية، الواقعة شرق مدينة القدس على الشارع الرابط بين مدينتي القدس وأريحا، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بهدم التجمع الذي يأوي 42 عائلة بدوية فلسطينية من قبيلة "الجاهلين".
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