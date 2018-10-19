إصابة وزير فلسطيني والعشرات بالاختناق بغاز الجيش الإسرائيلي شرق القدس

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير، وليد عساف، وذلك أثناء فض الجيش الإسرائيلي لتظاهرة عند مدخل قرية الخان الأحمر شرق القدس.

رام الله — سبوتنيك. وأفاد مراسل وكال "سبوتنيك" اليوم الجمعة بأن:" قوات الجيش الإسرائيلي اعتدت على المتظاهرين بالعصي والهراوات والغاز المدمع وغاز الفلفل بعيد انتهائهم من صلاة الجمعة التي شارك بها المئات من الفلسطينيين والمتضامنين الذين وصلوا لمساندة أهالي قرية الخان الأحمر"، مضيفا أن: "من بين الإصابات، الوزير وليد عساف"

© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA إسرائيل تخير سكان الخان الأحمر بين هدم منازلهم طواعية أو إخلائها قبل مطلع أكتوبر

وأضاف:"اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي مرافق الوزير عساف بعد أن حاصرت القرية وأغلقت البوابات المؤدية إليها".

كما منع الجيش الإسرائيلي: "عشرات المتضامنين من الوصول إلى القرية التي أعلنتها القوات الإسرائيلية منطقة عسكرية مغلقة"، بحسب المراسل.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تستعد لهدم قرية الخان الأحمر البدوية، الواقعة شرق مدينة القدس على الشارع الرابط بين مدينتي القدس وأريحا، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بهدم التجمع الذي يأوي 42 عائلة بدوية فلسطينية من قبيلة "الجاهلين".