للمرة الأولى...السلطات الهولندية تسلم جواز سفر لشخص من جنس محايد

سلمت السلطات الهولندية اليوم، أول جواز سفر ذكر فيه أن صاحبه إنسان ذو جنس محايد.

موسكو- سبوتنيك. ونشر على موقع "بي-بي-سي" للإذاعة والتليفزيون:" تسلم ليونيه زييغيرس (57عاما) جواز سفر ذكر في خانته الخاصة بالجنس حرف "إكس" تأكيدا أن صاحب جواز السفر يعتبر إنسانا ذا "جنس محايد".

وفي هذا السياق، كتبت "بي-بي-سي"، أن وييغيرس ولد وهو ذكر، إلا أنه خضع في عام 2001 لعملية تغيير الجنس ليصبح بعدها امرأة. وفيما بعد طالب زييغيرس من المحكمة بمنحه جنسا محايدا. ووافقت المحكمة على هذه المطالبة.

يذكر أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لدى شركة الإذاعة والتليفزيون المذكورة، فإن ما حدث قد شجع جماعات تأييد مجتمع المثليين لمطالبة الحكومة الهولندية بإدخال تعديلات على القوانين الحالية، بحيث يصبح من الممكن منح لقب "الجنس الثالث" (المحايد) لكل من يريد ذلك.