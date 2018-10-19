ترامب: قد نبحث فرض عقوبات على السعودية بشأن قضية خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يبحث فرض عقوبات بشأن قضية اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي.

وبحسب رويترز، أكد الرئيس الأمريكي: أن "السعودية حليف مهم وينبغي وضع أهمية العلاقات الأمريكية السعودية في الحسبان".



© AP Photo / Evan Vucci ترامب: بومبيو لم يتسلم أو يطلع أبدا على نص أو تسجيل مصور بشأن حادث خاشقجي

وأشار ترامب في تصريحات للمحررين في سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية إلى، "أنه يعتقد أن من المبكر جدا قول ما هي العواقب التي قد تحدث بشأن اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي ".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "إن الكونغرس سيشارك في تحديد ما سيتم فعله بخصوص قضية خاشقجي".

وأكد الرئيس الأمريكي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، "وزير الخارجية مايك بومبيو لم يتسلم أو يطلع أبدا على نص أو تسجيل مصور بشأن حادث القنصلية السعودية، أخبار كاذبة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال أمس الخميس، "إنه لم يسمع تسجيلا ولم يرى نصا، والشبكة التي أعلنت ذلك يجب أن تسحب هذا العنوان"، بحسب ما أعلنته هيذر ناويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحفيين.

ونفى بدوره أيضا وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن تكون بلاده قدمت لنظيره الأمريكي بومبيو "أي تسجيل صوتي" يوضح مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب رويترز.

وما يزال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق، بشكل مستقل، من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.