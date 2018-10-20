تسيبي ليفني: إسرائيل تجري مفاوضات غير مباشرة مع "حماس"

قالت تسيبي ليفني، زعيمة المعارضة الإسرائيلية، إن تل أبيب تدير مفاوضات، غير مباشرة، مع حماس.

أجرت القناة العاشرة العبرية حوارا مع تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، وذكرت من خلاله "أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يدير مفاوضات، غير مباشرة، مع حركة حماس الإرهابية، وبأن الحكومة الإسرائيلية خضعت للحركة الفلسطينية".

ראש האופוזיציה @Tzipi_Livni בכנס של לשכת עורכי הדין: "הממשלה בוחרת את האופציה הביטחונית הרעה יותר כי היא פחות מסוכנת לה פוליטית ומעדיפה שלטון חמאסי ולהבות נמוכות. מנהלים דיאלוג עם הקיצוניים אבל יסבירו לציבור למה דווקא המתונים שמשתפים איתנו פעולה נגד הטרור מסוכנים"@YoavYoavkrak — כאן חדשות (@kann_news) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

وأفادت القناة العبرية في تغريدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم، السبت، بأن ليفني، رئيس حزب "المعسكر الصهيوني"، زعيمة المعارضة الإسرائيلية، أوضحت أن حكومة بلادها تتبع سياسة خاطئة تجاه قطاع غزة.

وقالت ليفني:

بدلا من المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية، أنا أؤيد استبدال نظام حماس، وتجريد غزة من السلاح كهدف دولي مشترك، بدلا من اتخاذ خطوات انهزامية.