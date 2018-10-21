مظاهرات داعمة للاتحاد الأوروبي في لندن

وجاءت المسيرة في وقت تتزايد فيه الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب استراتيجية التفاوض مع الاتحاد قبل نحو خمسة أشهر فقط على موعد خروج بريطانيا. ولم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق بشأن الخروج وهدد بعض أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي بإسقاط أي اتفاق يتم إبرامه.
وقال جيمس مجروري، أحد منظمي المسيرة، إن الناخبين يجب أن يحصلوا على فرصة لتغيير رأيهم لأن القرار سيؤثر في حياتهم على مدى أجيال. وأضاف "يرى الناس أن مفاوضات الخروج في فوضى عارمة وليس لديهم ثقة في أن الحكومة ستفي بتعهداتها، والسبب إلى حد ما أنها غير قابلة للتنفيذ".
My speech at the #UniteForEurope #MarchForEurope rally in London on Saturday:https://t.co/ARkkKu0zge— Richard Corbett (@RCorbettMEP) March 27, 2017
وقال منظمون إن نحو 700 ألف شخص شاركوا في المسيرة بما يجعلها الأكبر في بريطانيا منذ مظاهرة ضد الحرب على العراق في 2003. ولم تقدم الشرطة تقديرا مستقلا لأعداد المشاركين في المسيرة.
وتجمع المحتجون قرب حديقة هايد بارك ثم مروا من أمام داونينج ستريت مقر رئاسة الوزراء قبل الوصول إلى البرلمان حيث استمعوا هناك لكلمات من سياسيين من كل الأحزاب السياسية الرئيسية.
وفي المقابل نظم مؤيدون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي مسيرة لهم في هاروجيت في شمال انجلترا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)