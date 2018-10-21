نتنياهو: سنتفاوض مع الأردن بشأن إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إننا سنتفاوض مع الأردن، بشأن إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام.

وأوضح باراك رافيد، المحلل السياسي للقناة العاشرة العبرية، في تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن السفير الأردني في إسرائيل قد بعث برسالة لمدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية، تفيد بأن الأردن سينهي ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل.

פקיד ישראלי בכיר: משרד החוץ הירדני הודיע לשגריר ישראל ברבת עמון על ההחלטה זמן קצר לפני הודעת המלך עבדאללה. במקביל מסר שגריר ירדן בישראל הודעה זהה לסמנכ"ל מזרח תיכון במשרד החוץ בירושלים — Barak Ravid (@BarakRavid) October 21, 2018

وبحسب شمعون آران، المحلل السياسي للقناة العبرية نفسها، صرح نتنياهو بأن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية "وادي عربة"، هي رصيد قيم ومهم للبلدين.

רה"מ נתניהו:



"בימים אלה נכנס השלום בין ישראל לירדן לשנתו ה-25.

בהסכם השלום שמרה ירדן את אופצית קבלת השטח בנהריים ואת מובלעת צופר בערבה.



נמסר לנו היום שהיא מבקשת לממש אופציה זאת, בשנה ה-25.

ניכנס איתה למו"מ על אפשרות הארכת ההסדר הקיים.



ההסכם הוא נכס חשוב ויקר לשתי המדינות". pic.twitter.com/2bByCoKyhp — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) October 21, 2018

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد صرح أنه تم اليوم، الأحد، إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين"، مشيرا إلى أن "الباقورة والغمر أراض أردنية، وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

وأضاف العاهل الأردني خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، اليوم، وفق ما ذكرت صفحة الديوان الملكي على تويتر، أن موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة.

لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين