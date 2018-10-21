أردوغان: مقبلون على "نهضة جديدة"

وبحسب وكالة "الأناضول". جاء تصريح الرئيس أردوغان في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في افتتاح مركز لوقف الشباب الأتراك بإسطنبول.
وأوضح أن المرحلة الجديدة المقبلة تتمثل في العمل على تحقيق كل ما تم التخطيط له، من أجل تطوير البلاد والارتقاء بها إلى مصاف الدول الكبرى.
وتابع أردوغان، قائلا: "نعمل على إزالة العوائق التي تحول بين الشباب وأحلامهم، لقد نشرنا جوا من الحرية في بلادنا، بحيث لا يتعرض أي شخص فيها للتهميش أو الإقصاء، بسبب معتقده أو مظهره الخارجي".
وأشار إلى أن فئة الشباب تعتبر ضمانة لتركيا القوية والمرفهة، مبينا أن الدولة التي تهمل الشباب، تزج مستقبلها في خطر.
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