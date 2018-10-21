أردوغان: مقبلون على "نهضة جديدة"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن الشعب التركي مقبل على مرحلة جديدة عنوانها "النهضة الجديدة".

وبحسب وكالة "الأناضول". جاء تصريح الرئيس أردوغان في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في افتتاح مركز لوقف الشباب الأتراك بإسطنبول.

وأوضح أن المرحلة الجديدة المقبلة تتمثل في العمل على تحقيق كل ما تم التخطيط له، من أجل تطوير البلاد والارتقاء بها إلى مصاف الدول الكبرى.



© REUTERS / BERNADETT SZABO أردوغان ينفي انتهاك الحقوق الشخصية والدينية في تركيا خلال الـ 16 عاما الماضية

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تحقيق مبدأ " تركيا الكبرى "، وأن هذا المبدأ ذو بعد جغرافي، إلا أنه لا يحمل طابعا توسعيا. مضيفا بأنه لم يكن هناك أي تضييق لمساحة حرية أي شخص، أو مجموعة عرقية أو دينية في تركيا خلال السنوات الـ16 الماضية، ولم يتم التدخل في طراز معيشة أي إنسان.

وتابع أردوغان، قائلا: "نعمل على إزالة العوائق التي تحول بين الشباب وأحلامهم، لقد نشرنا جوا من الحرية في بلادنا، بحيث لا يتعرض أي شخص فيها للتهميش أو الإقصاء، بسبب معتقده أو مظهره الخارجي".

وأشار إلى أن فئة الشباب تعتبر ضمانة لتركيا القوية والمرفهة، مبينا أن الدولة التي تهمل الشباب، تزج مستقبلها في خطر.