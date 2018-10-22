التحالف بقيادة أمريكا يقول إنه استهدف مقاتلي "داعش" داخل مسجد في سوريا

أعلن قائد القيادة الوسطى للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جوزيف فولت، أن الضربات الجوية التي نفذتها قوى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على مسجد بقرية السوسة في سوريا كانت موجهة ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت وكالة "أسوشياتد برس" عن فولتر قوله للصحفيين خلال زيارته لقطر: إن "القرار الذي اتخذته القيادة كان قائما على حقيقة مفادها أن المسجد، لم يكن يستخدم كمسجد".

© Sputnik . Ahmad Hamdosh بعد أسر جنودها... القوات الأمريكية تنكفئ إلى شرق دير الزور

وأضاف، أن "القرار صائب ولم يكن متسرعا".

يذكر أن نحو 62 مدنيا سوريا قتلوا جراء قصف لطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، على قريتي السوسة والبوبدران في ريف دير الزور جنوبي شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الخميس الماضي، عن مراسلها، قوله إن "عدوان لطيران التحالف الأمريكي على قريتي السوسة والبوبدران في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، أدى إلى استشهاد 62 مدنيا وجرح العشرات".

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية المدعومة روسيا وتحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بمواجهة جماعات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.