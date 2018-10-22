ترامب يبحث هاتفيا مع ماكرون قضية خاشقجي

أعلن البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مسألة مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب وكالة "بلومبرغ"، ناقش قادة البلدين، فضلا عن ذلك، الزيارة المرتقبة لترامب إلى فرنسا، والوضع في سوريا ومعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

© REUTERS / UMIT BEKTAS تركيا: أردوغان وترامب يتفقان على ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي

يذكر أن الصحافي السعودي المعروف بكتاباته الناقدة للحكومة السعودية بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ولم يظهر بعد ذلك.

وكان النائب العام السعودي أعلن، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

كما أوضح البيان، أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي، ما أدى إلى وفاته.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.