المرشد الإيراني يأمر بإخفاء الأسرار عن الشعب في هذه الحالات

شدد قائد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، على ضرورة أن يكون المسؤولون شفافين وألا يخفوا أي سر عن الشعب إلا في الحالات الأمنية والعسكرية والشؤون التي تواجه فيها طهران أعداءها.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال خامنئي: "على مسؤولي النظام الإسلامي أن يعلموا بأن شكر نعمة مسؤوليتهم يكمن في مزيد من التقرب من عباد الله والعيش معهم والتصرف بمزيد من العطف والاهتمام بهم".

© AFP 2018 / KHAMENEI.IR خامنئي: الأعداء يشوهون صورة إيران

وتابع: "في القضايا الأمنية والعسكرية وفي القضايا التي نحن فيها على مواجهة مع العدو لا مكان للحديث والشفافية لكن في غير هذه الحالات يمكن الحديث".

وكان المرشد الإيراني قال يوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، إن خطة الأعداء تتمثل في عرض صورة سلبية وباعثة لليأس عن الوضع في إيران.

ولفت خامنئي إلى أن المساعي والنشاطات، التي يقوم بها عشرات الآلاف من المحليين في شتى أرجاء إيران، ترسم مستقبلا حقيقيا وباعثا للأمل في النفوس، مشددا على ضرورة التعامل المتبادل والثنائي الجاد بين النظام والنخبة العلمية المحلية، والحفاظ على هذا الكنز البشري المليئ بالمواهب، وتوظيفهم بشكل جيد.