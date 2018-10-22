باتروشيف وبولتون يبحثان آفاق الحوار بين موسكو وواشنطن حول القضايا الاستراتيجية

وأكد الجانبان أهمية استمرار الاتصالات على مستوى مجالس الأمن وكذلك من خلال قنوات الوزارات والإدارات في البلدين بشأن القضايا الأمنية.
وتأتي زيارة بولتون إلى موسكو، في وقت العلاقات بين البلدين ليست في أحسن حالاتها، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم السبت الماضي، وتهديده بالانسحاب من معاهدة حول الأسلحة المتوسطة والقصيرة المدى.
وعقد لقاء بين باتروشيف وبولتون، في أغسطس / آب في جنيف، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الدولي، فضلا عن آفاق التعاون الروسي الأمريكي في مجال الأمن.
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