بولتون: العقوبات ضد إيران تؤثر على سوق النفط وموسكو وواشنطن تكسبان من هذه الخطوة

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، أن العقوبات ضد إيران أثرت على سوق النفط، مضيفا: "موسكو وواشنطن تكسبان من هذه الخطوة والسوق ستستقر مع الوقت".

موسكو — سبوتنيك. وقال بولتون في مقابلة مع إذاعة "إيخو موسكفي" (صدى موسكو) اليوم الاثنين 22 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "نحن دخلنا السوق وطرحنا كميات إضافية من النفط الخام حتى نتمكن من تعويض العقوبات المفروضة على إيران، وبالتأكيد يفكر الرئيس دونالد ترامب في هذا الأمر على نحو أفضل من كثيرين آخرين".

© Sputnik . انخفاض صادرات إيران النفطية مع اقتراب العقوبات الأمريكية

وتابع: "لذلك نحن بصدد زيادة إنتاجنا وصادراتنا إلى أسواق النفط العالمية، مضيفا: "بالفعل روسيا كمصدر للنفط تكسب من ارتفاع الأسعار على النفط، ونحن نكسب من هذا كمنتجين للنفط، لكن مع الوقت السوق ستستقر".

وشدد على أن العقوبات الأمريكية ضد إيران "يجب أن تمارس أقصى ضغط على طهران لتغيير سلوكها"، مشيرا إلى "أهمية التغييرات الرئيسية في السياسة الإيرانية وهي أولويتنا".

وكان بولتون التقي، اليوم الاثنين، سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، حيث ناقشا من بين أمورا أخرى، ملف تطورات الوضع حول خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، كم لتقى كذلك بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومن المزمع أن يستقبله غدا الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك وفق تصريحات السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف.

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 أغسطس / آب 2018، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول اعتبارا من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.