مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي: بحثت إمكانية عقد قمة بين ترامب وبوتين

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، أنه ناقش مع رئيس مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، إمكانية إجراء لقاء للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

موسكو — سبوتنيك. وقال بولتون لصحيفة "كومرسانت" اليوم الاثنين 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري: "لقد ناقشنا هذه الإمكانية".

© REUTERS / JOE SKIPPER بولتون: العقوبات ضد إيران تؤثر على سوق النفط وموسكو وواشنطن تكسبان من هذه الخطوة

وقال إنه سينقل ذلك لبوتين، مضيفا: "أعتقد أن الخطوة القادمة هي قرار الرئيس بوتين، وقد يكون لدينا شيء نخبركم به في وقت قريب".

وأشار إلى أن الحديث يدور حول حدثين، سيشارك فيهما الرئيسان، لكنه لم يستثني عقد قمة منفصلة مثل، التي كانت في هلسنكي في هذا الصيف.

وكان بولتون التقي، اليوم الاثنين، سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، حيث ناقشا من بين أمورا أخرى، ملف تطورات الوضع حول خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، كم لتقى كذلك بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومن المزمع أن يستقبله غدا الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك وفق تصريحات السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف.

وتأتي زيارة بولتون إلى موسكو، في وقت العلاقات بين البلدين ليست في أحسن حالاتها، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت الماضي، وتهديده بالانسحاب من معاهدة حول الأسلحة المتوسطة والقصيرة المدى.