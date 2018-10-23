وزيرة إسرائيلية ترد على تصريح ترامب حول "صفقة القرن"

قالت إيليت شاكيد، وزيرة القضاء الإسرائيلية، إن المساعدات الأمنية والعسكرية لإسرائيل لا علاقة لها بـ"صفقة القرن".

نشر المحلل السياسي بهيئة البث الإسرائيلية "كان"، آساف ليبرمان، في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن شاكيد أوضحت أنه لا توجد علاقة بين المساعدات الأمنية والعسكرية الأمريكية وبين خطة الرئيس، دونالد ترامب، حول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والمعروفة باسم "صفقة القرن".

איילת שקד על שיחת טראמפ-מקרון (פרסום של @BarakRavid) אומרת שהסיוע הביטחוני אמריקני הוא דבר חשוב, אבל אין קשר בינו לבין עמדת ארה"ב במו"מ עם הפלסטינים #קלמןליברמן — אסף ליברמן (@asaf_lib) October 23, 2018

وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة، قد ذكرت مساء أمس، الاثنين، أن ترامب أبلغ نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استعداده للضغط على نتنياهو للقبول بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكرت القناة العبرية أن ترامب قال لماكرون إن إسرائيل تحصل على 5 مليار دولار سنويا، وبالتالي فبإمكانه أن يكون متشددا مع نتنياهو، بشأن "صفقة القرن"، مثلما كان مع الفلسطينيين.