موسكو: خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ ستلحق ضرر بالأمن الاستراتيجي

يعتبر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى، ستلحق ضررا بنظام المعاهدات في مجال الأمن الاستراتيجي، يصعب إصلاحها.

الولايات المتحدة — سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين: "اعتقد أنه في حال نفذت الولايات المتحدة نواياها بالانسحاب من هذه المعاهدة، فإن نظام المعاهدات في مجال الأمن الاستراتيجي سيعانى من ضرر جسيم قد يصعب إصلاحه".

© RIA Novosti . Sergei Kazak ما هي معاهدة "القوى النووية المتوسطة"... ولماذا تنسحب أمريكا

وأضاف: "سيبقى لدينا معاهدة واحدة مستقبلها غير واضح".

هذا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن قبل أيام اعتزام بلاده الانسحاب من الاتفاقية التاريخية التي أنهت وجود الصواريخ النووية في أوروبا، واتهم روسيا بانتهاكها.

ويذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ["معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف"]، تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأميركي، وقتذاك، رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف.

وتعهد الجانبان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وتعهدا أيضاً بتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.