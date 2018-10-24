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10:57 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ

    الناتو: حريصون على إبلاغ روسيا بأي مناورات منذ انتهاء الحرب الباردة

    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
    العالم
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    الموضوع:
    توسع حلف "الناتو" في العالم (5) (19)
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    أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، حرص الحلف على إطلاع روسيا بتفاصيل مناورات "ترايدنت 2018" التي تبدأ غدا الخميس في النرويج.

    أمستردام — سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء: "نحن حريصون على إطلاع وإبلاغ روسيا بأي مناورات تدريبية منذ انتهاء الحرب الباردة"، متابعا: "قمنا بإطلاع روسيا على كل تفاصيل مناورات ترايدنت 2018".

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    CC BY 2.0 / The US Army
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    وأضاف ستولتنبرغ: "ترايدنت 2018 يبدأ غدا الخميس، وهو أكبر تدريب عسكري منذ انتهاء الحرب الباردة، وسيشارك كل الحلفاء فيه وأيضا فنلندا والسويد".

    وأكد ستولتنبرغ: "هذه المناورات التدريبية ترسل رسالة واضحة إلى أي خصوم محتملين في المستقبل".

    ودعا ستولتنبرغ روسيا إلى الالتزام بمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، متابعا: "نحن لا نريد سباق تسلح جديد، ولكن الاتفاق والمعاهدة لا يمكن أن يكونا صالحين إذا لم تحترمهما جميع الأطراف".

    وأضاف ستولتنبرغ: "جميع الدول الأعضاء اتفقت على أن هذه المعاهدة مهمة جدا، ولهذا نحن قلقون من تصرفات روسيا بتطوير هذا النوع من الصواريخ"، موضحا "نحن ندعم الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن المشكلة تكمن في تصرفات روسيا".

    ولفت ستولتنبرغ إلى أن "هذه المعاهدة أبرمت بين طرفين، لكن أحدهما يخترق بنودها، وسيكون هناك اجتماع لاحقا في الناتو لمناقشة هذه المعاهدة".

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن قبل أيام عزم بلاده الانسحاب من الاتفاقية التاريخية التي أنهت وجود الصواريخ النووية في أوروبا، متهما روسيا بانتهاكها.

    الموضوع:
    توسع حلف "الناتو" في العالم (5) (19)

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    الكلمات الدلالية:
    مناورات, الناتو, الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ, روسيا
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