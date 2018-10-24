كوساتشيوف: روسيا تعرض الانضمام للتحقيقات في حادث مترو الأنفاق في روما

موسكو — سبوتنيك. وأصيب مشجعون روس وصلوا لحضور مباراة بين فريقي "تسيسكا موسكو" و"روما" الإيطالية في دوري أبطال أوروبا في انهيار سلم متحرك.
بدوره أكد القسم القنصلي بوزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن مواطنين أوكرانيين أصيبوا في الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى، وكان القنصل على اتصال بهم.
وقال القسم القنصلي في تغريدة على موقع تويتر: "مواطنو أوكرانيا المتضررين في حادث مترو الأنفاق في روما، نقلوا إلى المستشفى في إحدى العيادات المحلية. ولا تشكل الإصابات خطرا على حياة المصابين الأوكرانيين، والقنصل على اتصال بالمصابين والعاملين في المجال الطبي في العيادة".
وأصيب نحو 30 شخصا معظمهم من مشجعي فريق "تسي إس كا" الروسي لكرة القدم إثر انهيار سلم متحرك في محطة "ريبوبليكا" في روما.
وكانت وسائل الإعلام قد أفادت، في وقت سابق، بأن المشجعين كانوا مخمورين، وكان البعض منهم يقفز فوق السلم المتحرك.
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